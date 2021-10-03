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Kayseri'de annesini ziyarete giden kişi 5. kattan düşerek öldü! Anne kalp krizi geçirdi

Kayseri'de annesini ziyarete giden kişi 5. kattan düşerek öldü! Anne kalp krizi geçirdi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde annesini ziyarete gelen bir şahıs, 5. kattaki ikametin camından düşerek hayatını kaybederken, oğlunun düştüğünü gören annesi de kalp krizi geçirdi.

Kayseri'de annesini ziyarete giden kişi 5. kattan düşerek öldü! Anne kalp krizi geçirdi

 İlçeye bağlı Kocatepe Mahallesi Güleryüz Sokak’ta meydana gelen olayda, annesini ziyaret etmeye gelen İ.Y. (42), 5. katta bulunan ikametin penceresinden yangın merdiveni boşluğuna düşerek ağır yaralandı. 

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Kayseri'de annesini ziyarete giden kişi 5. kattan düşerek öldü! Anne kalp krizi geçirdi

Oğlunun düştüğünü gören anne H.Y. (65) kalp krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kayseri'de annesini ziyarete giden kişi 5. kattan düşerek öldü! Anne kalp krizi geçirdi

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan İ.Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kalp krizi geçiren anne H.Y. de tedavi altına alındı. 

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Kayseri'de annesini ziyarete giden kişi 5. kattan düşerek öldü! Anne kalp krizi geçirdi

Olay Yeri İnceleme ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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