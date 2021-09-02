Kayseri'de abisi ve yengesini öldürdü! 'Koku çıkmasın diye üstüne beton döktüm'
KAYSErİ'de bir kişi '17 yıl cezaevinde yatma bedeli' olarak bir ev ve para istelen abisini iple boğarak öldürdü. Üstlerine yengesi gelince onu da boğdu. İkisinin de cesedini evin tandırının içine gömüp üzerlerine beton döktü. İfadesinde anlattığı detaylar kan dondurdu...
KAYSERİ’de, 22 gün kayıp olarak aranan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğup öldürdükten sonra kuyuya gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. İddianameden kan donduran ayrıntılar çıktı.
Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti.
Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı, çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama yaptı. Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürekle kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine 22 gün sonra ulaştı.
Çiftin öldürüldükten sonra çuvalla tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ölen Turhan'ın kardeşi Yusuf ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.