Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu müthiş örneklerle karşılaştık

"3 toynaklı at, zürafa ve gergadan var"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise, "Yüzey araştırması sonucu ekibimiz burayı buldu. Müthiş örneklerle karşılaştık. En önemlisi bu kadar fazla hayvan çeşitliliğinin olması bizi çok şaşırttı. Şu anda sadece hala üstteyiz ve alta inmedik, genişletmedik. 3 farklı 'Bovid' türünden yani boynuzlugillerden ceylan, gazel türünden söz edebiliriz. 3 toynaklı at, fil, zürafa ve gergedan var. Bu kadar çeşidin bir arada yaşaması ve bu kadar güzel şekilde bulunması bizi heyecanlandırdı. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.