Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
KAYSERİ'nin Talas ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.
KAYSERİ'nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak'taki bir ikamette meydana gelen olayda; iddiaya göre, 2 çocuk annesi Ç.T. ile erkek arkadaşı A.A. arasında tartışma çıktı.
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Tartışmada A.A., Ç.T.’yi çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.
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Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
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