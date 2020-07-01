Kayseri'de 18'lik gençlerin gezemediği dağlarda 40 yıldır geziyor

Zor yollarda 'Garip' dediği eşeği eşlik ediyor

Yaylaların zor yollarını "Garip" ismini verdiği eşeği ile aşan Yılmaz'ın koyun ile kuzuları ise sahibini adım adım takip ediyor. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uğraşması zor olduğu için insanların yapmaktan çekindiği hayvancılığı severek sürdürdüğünü söyledi.