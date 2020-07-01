Kayseri'de 18'lik gençlerin gezemediği dağlarda 40 yıldır geziyor
KAYSERİ'de çocukluğunda babasından öğrendiği hayvancılığı 40 yıldır devam ettiriyor. 60 yaşındaki adam, sesten ve gürültüden uzak bir şekilde koyunlarıyla gününü geçiriyor.
Koronavirüs günlerinde sıkıştığımız beton parçaları arasında, baba mesleği hayvancılığı kendisine de geçim kaynağı olarak seçen 60 yaşındaki Mustafa Yılmaz, herkesi kendisine imrendiriyor. Yılmaz, 40 yıldır Erciyes Dağı'nın yaylalarında işini severek sürdürüyor.
Hacılar ilçesinde doğup büyüyen ve babasından miras kalan 30 koyunla Erciyes'in yaylalarına çıkan Yılmaz, çocukluk yıllarında başladığı besicilik işini halen devam ettiriyor.
Her gün, dağlarda hayvanlarıyla geçiyor
Zaman içerisinde sürüsü yaklaşık bin koyun ve kuzuya ulaşan Yılmaz, hava aydınlanmadan başladığı gününü, dağlarda hayvanlarıyla geçiriyor.
Zor yollarda 'Garip' dediği eşeği eşlik ediyor
Yaylaların zor yollarını "Garip" ismini verdiği eşeği ile aşan Yılmaz'ın koyun ile kuzuları ise sahibini adım adım takip ediyor. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uğraşması zor olduğu için insanların yapmaktan çekindiği hayvancılığı severek sürdürdüğünü söyledi.