Kayseri'de 14 katlı apartmanda yangın! 4'ü çocuk 8 kişi hastanelik oldu
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Binada mahsur kalan kişileri kurtaran itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde 14 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenenler için itfaiye sepetiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, dumandan etkilenen bazı vatandaşları sırtında taşıyarak binadan çıkardı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
