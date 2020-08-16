Kayseri'de 13'üncü kattan düşen genç hayatını kaybetti
KAYSERİ'de yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit (21), ailesi ile birlikte oturduğu 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi.
KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Numanoğlu Sitesi’nde meydana gelen olayda; 14 katlı apartmanın 13'üncü katında ailesi birlikte yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit, iddiaya göre, balkonda oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü.
16
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
26
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Meriç Yiğit'in öldüğü belirlendi.
36
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
46