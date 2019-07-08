Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alan Millet Bahçesi olacak

“Türkiye Cumhuriyeti bizim olmazsa olmazımız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, meclis toplantısın başında CHP’li meclis üyesinin önergesi üzerine belediyelerin tabelalarına 'TC' ifadesinin konulması tartışmalarına değindi. Bu tartışmaların muhatabının belediye meclisleri olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Cumhuriyeti bizim olmazsa olmazımız. Türkiye Cumhuriyeti bizim gurur kaynağımız. Bundan rahatsızlık duyulması söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyetindeki hiçbir vatandaşımızın bu konuyu tartışmaya açmaması gerekir. Biz hiçbir tabelayı değiştirmedik. Bugüne kadar nasılsa bugün de aynı şekilde. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımız bize ne talimatı verirse ona da uyarız” dedi.