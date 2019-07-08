Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alan Millet Bahçesi olacak
KAYSERİ'nin en prestijli projelerinden birisi olacak olan 'Hava İkmal Millet Bahçesi'nin projesi tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare alanın tamamen 'millet bahçesi' olacağını belirtti. Büyükşehir Belediye Meclisinde Millet Bahçesi projesiyle ilgili bir sunum da yapıldı.
KAYSERİ Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan 47 maddeyi görüşmek üzere toplantı. Meclise Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlık etti.
“Türkiye Cumhuriyeti bizim olmazsa olmazımız”
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, meclis toplantısın başında CHP’li meclis üyesinin önergesi üzerine belediyelerin tabelalarına 'TC' ifadesinin konulması tartışmalarına değindi. Bu tartışmaların muhatabının belediye meclisleri olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Cumhuriyeti bizim olmazsa olmazımız. Türkiye Cumhuriyeti bizim gurur kaynağımız. Bundan rahatsızlık duyulması söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyetindeki hiçbir vatandaşımızın bu konuyu tartışmaya açmaması gerekir. Biz hiçbir tabelayı değiştirmedik. Bugüne kadar nasılsa bugün de aynı şekilde. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımız bize ne talimatı verirse ona da uyarız” dedi.
“Tüm maddeler oy birliği ile geçti”
Meclis toplantısında daha sonra gündem maddelerine geçildi. Meclis üyelerinin görüştüğü 47 maddenin tamamı oy birliği ile karara bağlandı. Toplantıda Gazeteciler Cemiyeti’ne Kayseri Mahallesinde Basın Müzesi yapılmak üzere verilecek konak da gündeme geldi. Meclisi takip eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, tahsis edilen konağa Kayseri’ye yakışır bir müze yapacaklarını belirterek, destekleri için Başkan Memduh Büyükkılıç’e ve meclis üyelerine teşekkür etti.
1 milyon 260 bin metrekare alan Millet Bahçesi olacak
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi ile ilgili de bir sunum yapıldı. Projeyi kısa zamanda Büyükşehir Belediyesinde oluşturdukları 8 kişilik bir ekiple hazırladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Hava İkmal arazisinin 2 milyon metrekaresinde askeriyenin bulunmaya devam edeceğini, Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen 1 milyon 260 bin metrekarenin tamamının da 'millet bahçesi' olarak projelendirildiğini söyledi.