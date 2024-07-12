Kaynanası dayanamıyorum deyip Dilan Polat'ın mektubunu paylaştı! Eziyet, zulüm...
İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. 75 sayfalık iddianame sonucunda Dilan ve Engin Polat için 20 yıldan 40 yıla kadar hapis talep edildi. Tutukluluklarına devam edilen Dilan Polat'tan mektup geldi. Kaynanası Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek paylaştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
Diğer 26 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Dilan Polat'tan mektup geldi. Dilan Polat'ın mektubunu kaynanası Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.