Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü dedi ortalık karıştı! Esra Ezmeci'ye gelen olay itiraf
Ekranlara veda eden, gündüz kuşağı programlarından "Fulya ile Umudun Olsun" da tanınan, yazdığı kitaplarla da bilinen Ünlü klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçilerinden şoke eden itiraflar gelmeye devam ediyor! Psikolog Ezmeci'ye gelen son itiraf ise "yok artık" dedirtti..
Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden, gündüz kuşağı programlarından "Fulya ile Umudun Olsun" da tanınan, kitaplarıyla da bilinen ünlü klinik Psikolog Ezra Ezmeci'ye şoke eden itiraflar gelmeye devam ediyor! Takipçilerinden gelen son itiraf ise "yok artık" dedirtti..
"Fulya ile Umudun Olsun" programında tanınmıştı
Bir dönem Fox Tv ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında uzman klinik psikolog olarak yer alan Ezra Ezmeci, takipçilerinden gelen itirafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor..
Gelen mesajlar şoke ediyor
Ünlü psikoloğun takipçilerinden gelen özel içerikli mesajlar şoke etmeye devam ediyor.
O itiraf gündeme oturdu
Ezmeci'nin Instagram hesabından paylaştığı bir itiraf ise gündeme oturdu. İşte o paylaşım..