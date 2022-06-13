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Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü dedi ortalık karıştı! Esra Ezmeci'ye gelen olay itiraf

Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü dedi ortalık karıştı! Esra Ezmeci'ye gelen olay itiraf

Ekranlara veda eden, gündüz kuşağı programlarından "Fulya ile Umudun Olsun" da tanınan, yazdığı kitaplarla da bilinen Ünlü klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçilerinden şoke eden itiraflar gelmeye devam ediyor! Psikolog Ezmeci'ye gelen son itiraf ise "yok artık" dedirtti..

Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü dedi ortalık karıştı! Esra Ezmeci'ye gelen olay itiraf

Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden, gündüz kuşağı programlarından "Fulya ile Umudun Olsun" da tanınan, kitaplarıyla da bilinen ünlü klinik Psikolog Ezra Ezmeci'ye şoke eden itiraflar gelmeye devam ediyor! Takipçilerinden gelen son itiraf ise "yok artık" dedirtti..

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Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü dedi ortalık karıştı! Esra Ezmeci'ye gelen olay itiraf

"Fulya ile Umudun Olsun" programında tanınmıştı

Bir dönem Fox Tv ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında uzman klinik psikolog olarak yer alan Ezra Ezmeci, takipçilerinden gelen itirafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.. 

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Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü dedi ortalık karıştı! Esra Ezmeci'ye gelen olay itiraf

Gelen mesajlar şoke ediyor 

Ünlü psikoloğun takipçilerinden gelen özel içerikli mesajlar şoke etmeye devam ediyor.

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Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü dedi ortalık karıştı! Esra Ezmeci'ye gelen olay itiraf

O itiraf gündeme oturdu

Ezmeci'nin Instagram hesabından paylaştığı bir itiraf ise  gündeme oturdu. İşte o paylaşım.. 

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