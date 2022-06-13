Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü dedi ortalık karıştı! Esra Ezmeci'ye gelen olay itiraf

Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden, gündüz kuşağı programlarından "Fulya ile Umudun Olsun" da tanınan, kitaplarıyla da bilinen ünlü klinik Psikolog Ezra Ezmeci'ye şoke eden itiraflar gelmeye devam ediyor! Takipçilerinden gelen son itiraf ise "yok artık" dedirtti..