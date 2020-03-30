Kaymaklı krep nasıl yapılır işte tarifi!

Kahvaltıda hep aynı şeyleri yemekten sıkıldınız mı? Bu tarifimiz tam da sizlere göre! Kaymaklı krebi mutlaka denemelisiniz. Oldukça pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tada hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi.