Kaymakamlığın önünde Kur'anı Kerim'i yırtıp küfretti! Linçten polis kurtardı, ilçe ayağa kalktı
ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtan uyuşturucu bağımlısı İ.B. isimli şahsı vatandaşlar linç etmeye çalıştı. İ.B. isimli zanlının 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde akşam saatlerinde 2. Cadde üzerinde İ.B. (34) isimli şahıs, elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfürler savurunca vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Polisler tarafından Kaymakamlık binasına alınan İ.B., linç edilmekten son anda kurtuldu.
Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi. Güvenlik önlemleri altından zırhlı araçla Kaymakamlık binasından alınan İ.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şahsın, 12 suç kaydığı bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Şahsın emniyete götürülmesin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş, bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanmıştır" denildi.