'Kayıtlar var' diyen Seyhan Soylu Ece Erken'i fena kızdırdı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana dedi ki...
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Seyhan Soylu ve Nihat Doğan olay yaratan bazı iddialarda bulundu. Erken konuyla ilgili harekete geçti.
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Nihat Doğan ve Seylan Soylu'dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti.
Nihat Doğan, "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle." ifadelerini kullanmıştı.
Doğan "Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir" şeklinde konuşmuştu.
Sisi lakaplı Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili." demişti.