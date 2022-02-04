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'Kayıtlar var' diyen Seyhan Soylu Ece Erken'i fena kızdırdı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana dedi ki...

'Kayıtlar var' diyen Seyhan Soylu Ece Erken'i fena kızdırdı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana dedi ki...

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Seyhan Soylu ve Nihat Doğan olay yaratan bazı iddialarda bulundu. Erken konuyla ilgili harekete geçti.

'Kayıtlar var' diyen Seyhan Soylu Ece Erken'i fena kızdırdı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana dedi ki...

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Nihat Doğan ve Seylan Soylu'dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti. 

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'Kayıtlar var' diyen Seyhan Soylu Ece Erken'i fena kızdırdı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana dedi ki...

Nihat Doğan, "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle." ifadelerini kullanmıştı.

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'Kayıtlar var' diyen Seyhan Soylu Ece Erken'i fena kızdırdı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana dedi ki...

Doğan "Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir" şeklinde konuşmuştu.

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'Kayıtlar var' diyen Seyhan Soylu Ece Erken'i fena kızdırdı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana dedi ki...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili." demişti. 

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