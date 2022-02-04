'Kayıtlar var' diyen Seyhan Soylu Ece Erken'i fena kızdırdı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana dedi ki...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili." demişti.