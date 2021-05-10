Kayısının faydaları neler? Kayısı tüketmek için 7 önemli neden!
Yüksek besin değerine sahip olan kayısı; A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu. Kayısının 7 önemli yararını sizin için derledik.
Kayısının içeriğinde antioksidan etkiye sahip “karotenoid” bulunuyor. Sarı, turuncu ve kırmızı renkleri barındıran karotenoidlerden olan beta-karoten kayısıda bol miktarda bulunur. Kayısı, sağlıklı ağız ve dişlerden parlak bir cilde kadar tüm vücut için yararlı bir besindir. İşte kayısının 7 önemli faydası...
1-Kayısı yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum kalp kaslarını besler.
2-Tansiyonu dengeler ve kan basıncının normal düzeylerde seyretmesini sağlar.
3-İçerdiği kalsiyum, fosfor gibi mineraller kemik sağlığı açısından önemlidir.