Kayısının faydaları neler? Kayısı tüketmek için 7 önemli neden!

Kayısının içeriğinde antioksidan etkiye sahip “karotenoid” bulunuyor. Sarı, turuncu ve kırmızı renkleri barındıran karotenoidlerden olan beta-karoten kayısıda bol miktarda bulunur. Kayısı, sağlıklı ağız ve dişlerden parlak bir cilde kadar tüm vücut için yararlı bir besindir. İşte kayısının 7 önemli faydası...