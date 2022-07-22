Kayısı karşılığında otomobilini veriyor Malatyalı esnafın ilginç takas notu
MALATYA'da bir esnaf, otomobilini kayısı karşılığında takas etmeye karar verdi. Aracına astığı not kentte çoğu kişinin ilgisini gördü.
Battalgazi ilçesinde esnaflık yapan Atilla Durdu, bir çok defa aracını satmak için ilan verdi. Durdu, verdiği ilanlarla aracını satamadı.
Bu sırada yakınları tarafından gelen yoğun hediyelik kayısı talebine yetişmekte zorlanan Durdu, aracını kuru kayısı ile takas etmek için kolları sıvadı.
Aracına “İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir” ilanı asan esnaf Durdu, ilanın büyük ilgi gördüğünü belirterek gelen teklifleri değerlendireceğini belirtti.
Satamadığı aracını özellikle kayısı ile takas etmek istediğini aktaran esnaf Atilla Durdu, "Arabamı satmak istiyordum. Bir çok kez ilan vermeme rağmen satamadım. Bu sırada arkadaşlarım ve akrabalarım arayarak hediyelik kayısı talebinde bulundu. Talepler yoğun olunca aklıma böyle bir fikir geldi." dedi.