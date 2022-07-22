Kayısı karşılığında otomobilini veriyor Malatyalı esnafın ilginç takas notu

Satamadığı aracını özellikle kayısı ile takas etmek istediğini aktaran esnaf Atilla Durdu, "Arabamı satmak istiyordum. Bir çok kez ilan vermeme rağmen satamadım. Bu sırada arkadaşlarım ve akrabalarım arayarak hediyelik kayısı talebinde bulundu. Talepler yoğun olunca aklıma böyle bir fikir geldi." dedi.