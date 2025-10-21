Kayıplara karışmıştı! Hilal Cebeci ortaya çıktı, son halini görenler tanıyamadı
Bir zamanlar ‘Köylü Güzeli’ ve ‘İpe İpe’ gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, uzun süredir herkesten ayrı, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Epeydir ortalarda görünmeyen ve elini ayağını çoğu şeyden çeken Cebeci, son haliyle yeniden gündeme geldi. Ünlü ismin değişimi görenler şaşkınlık içerisinde kaldı.
1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla bir dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri haline gelen Hilal Cebeci, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Son haliyle herkesin dilinde olan Cebeci'yi görenler tanımakta zorluk çekti. İşte Hilal Cebeci'nin son hali...
90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Hilal Cebeci, şarkılarıyla dillere dolandı.
2011 yılında başlattığı 'Panpiş' akımıyla sosyal medyada büyük ses getiren Hilal Cebeci, o dönemde hem dinlenme rekorları kırdı hem de takipçi sayısıyla dikkat çekti.
Pek çok televizyon programı ve dizide boy gösteren Cebeci, geçtiğimiz yıl duyurduğu hastalığının ardından sahnelere ve ekranlara ara verdi.