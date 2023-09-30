Kayıp olarak aranıyordu! Aracıyla 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu adam 40 metrelik uçurumdan aracı ile yuvarlanmış halde çevresi tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat’a gelmek üzere otomobiliyle Karavca Mahallesinden yola çıkan 65 yaşındaki Yaşar Tınaz’dan haber alamayan ailesi Jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamazken acı haber gece 23.30 sıralarında geldi. Karavca Mahallesinden aramaya çıkan vatandaşlar, yol kenarındaki bitkilerin ezilmiş üzerinden araç geçmiş olduğunu görünce göl kıyısına indiler.
Vatandaşlar, yoldan yaklaşık 40-50 metre aşağıda Yaşar Tınaz’ın otomobilin ters dönmüş olarak bulurken, araçtan fırlayan Yaşar Tınaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.