Kayıp olarak aranan yaşlı adam Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg çıktı! 8 gündür haber yok
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor. Berzeg'in eşi Angela Berzeg "Gelmeyince ben biraz bekledim belki daha uzun yürüyüş istemiştir diye. Ondan sonra şüphelendim" dedi.
Evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrılan Berzeg'in geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.
Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg "Gelmeyince ben biraz bekledim belki daha uzun yürüyüş istemiştir diye. Ondan sonra şüphelendim ve akrabamız Levent'e giderek 'Korhan yok' dedim. Patika yolda biz biraz dolaştık, bağırdık ama bir şey yoktu." dedi.
Öte yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Uzun yıllar Amerika'da Dünya Bankası'nda görev alan ve bir süre de İstanbul'da finans üzerine çalışan Korhan Berzeg'in geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yaptıkları anlaşıldı.