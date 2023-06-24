Kayıp olarak aranan yaşlı adam Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg çıktı! 8 gündür haber yok

Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg "Gelmeyince ben biraz bekledim belki daha uzun yürüyüş istemiştir diye. Ondan sonra şüphelendim ve akrabamız Levent'e giderek 'Korhan yok' dedim. Patika yolda biz biraz dolaştık, bağırdık ama bir şey yoktu." dedi.