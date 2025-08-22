Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor! Ünlü isim ifade verdi...
4 Ağustos 2025 tarihinde, Halit Yukay, Yalova'dan teknesi Graywolf ile Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldı. Aynı gün akşamı, ailesi kendisiyle iletişime geçemeyince Sahil Güvenlik'e başvuruda bulundu. Ertesi gün, Prokonisos Adası açıklarında, Graywolf adlı yatının parçalanmış halde bulunduğu tespit edildi. Ancak, Halit Yukay'dan iz bulunamadı.
Olayla ilgili olarak, Arel 7 adlı kuru yük gemisinin kaptanı C.T., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililer, gemiyle tekne arasında çarpışma şüphesi üzerinde duruyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay'ın yakın arkadaşı ve oyuncudur. Soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Tatlıtuğ, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, görüşme sırasında hattın bir anda kesildiğini ve bir daha kendisine ulaşamadığını belirtti. Ayrıca, arama çalışmalarına katıldığını da ifade etti.
