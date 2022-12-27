Kayıp ihbarından vahşet çıktı! Kemikleri bahçede bulundu katilleri de...
KARS'ın Digor ilçesinde 14 yıl önce kaybolan Şahmettin Baykız'ın öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Dehşete düşüren olaya ilişkin tutuklananlar şoke etti.
2008 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Şahmettin Baykız'ın evinin bahçesinde insana ait kemik parçaları bulan kızı, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmiş, bunun üzerinde ekipler çalışma başlatmıştı.
Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin 14 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Baykız'a ait olduğu belirlenmiş ve babanın öldürüldüğü anlaşılmıştı. İl merkezi ve İstanbul ile İzmir'de gözaltına alınan 14 cinayet şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan Baykız'ın eşi İ. Baykız (71) ile kızı E. Baykız (36) "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Diğer 12 zanlı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.