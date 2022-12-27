Kayıp ihbarından vahşet çıktı! Kemikleri bahçede bulundu katilleri de...

Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin 14 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Baykız'a ait olduğu belirlenmiş ve babanın öldürüldüğü anlaşılmıştı. İl merkezi ve İstanbul ile İzmir'de gözaltına alınan 14 cinayet şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.