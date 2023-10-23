BIST 7.582
DOLAR 28,05
EURO 29,78
ALTIN 1.787,29

Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedi ranzanın altından çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedi ranzanın altından çıktı

Mersin'de kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen şahsın cesedi ranzanın altından çıktı. Polisin yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü belirlenen şahsın katili oğlu çıktı.

Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedi ranzanın altından çıktı

Olay, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi Çakır Hasan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'de yaşayan çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi'nde bulunan Ali Saygun'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 

17
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedi ranzanın altından çıktı

Bunun üzerine polis şahsın Kızkalesi Mahallesi'nde kaldığı eve gitti. Evde inceleme yapan polis, Saygun'un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne arından da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

27
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedi ranzanın altından çıktı

Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.'nin (20) geldiğini belirledi. Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'e getirildi.

37
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedi ranzanın altından çıktı

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

47