Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedi ranzanın altından çıktı

Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.'nin (20) geldiğini belirledi. Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'e getirildi.