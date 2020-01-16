Kayıp Gülistan Doku'nun ablasından kritik soru
TUNCELİ'de 12 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, 'intihar etti' iddialarına tepki göstererek, "Benim kardeşimin odasında KPSS kitapları çıktı. İntihar etmek isteyen, düşünen biri KPSS kitabı alır mı?" diye sordu.
Tunceli'de 12 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma dalgıçlarından oluşan 40 kişi katılıyor.
Kameralı su altı robotları devrede
Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor. Arama çalışmalarının 12'inci gününde de Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.
"4 saniyelik sinyalin teknik hata olduğunu söylediler"
Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 gündür kardeşinden haber alamadığını söyledi. Görüştüğü tüm yetkililerin kardeşinin teknik olarak Uzunçayır Baraj Gölü'nde olduğu yönünde bilgi verdiğini anlatan Doku, şöyle konuştu:
"Her gün ölüyoruz, bir umutla diriliyoruz"
"Diyorsunuz ya yüzde 95 suda' diye, madem kardeşim burada bana cesedini verin. Hiçbir şey istemiyoruz, her gün ölüyoruz, bir umutla diriliyoruz. Biri geliyor 'Gülistan yaşıyor' diyor, başka biri 'Gülistan ölmüş' diyor. Hiçbir şey istemiyorum. Eğer kardeşim buradaysa lütfen çalışmaları hızlandırsınlar. Özellikle Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Benim kardeşimi ölü ya da diri versinler. Ayrıca sinyal ile ilgili savcılık tarafından 4 saniyelik sinyalin teknik bir hata olduğu bize söylendi."