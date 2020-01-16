Kayıp Gülistan Doku'nun ablasından kritik soru

"Her gün ölüyoruz, bir umutla diriliyoruz"

"Diyorsunuz ya yüzde 95 suda' diye, madem kardeşim burada bana cesedini verin. Hiçbir şey istemiyoruz, her gün ölüyoruz, bir umutla diriliyoruz. Biri geliyor 'Gülistan yaşıyor' diyor, başka biri 'Gülistan ölmüş' diyor. Hiçbir şey istemiyorum. Eğer kardeşim buradaysa lütfen çalışmaları hızlandırsınlar. Özellikle Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Benim kardeşimi ölü ya da diri versinler. Ayrıca sinyal ile ilgili savcılık tarafından 4 saniyelik sinyalin teknik bir hata olduğu bize söylendi."