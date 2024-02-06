Kayıp Gizem'ini 55 farklı hocaya, cinciye, falcıya sordu hala bulamadı! Enkaz altında bağıra bağra...
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Gaziantep'in Islahiye ilçesinde yıkılan apartmanda annesi, kayınvalidesi, eşi ve 3 çocuğunun cenazesini buldu. Kızı Gizem ise o günden bu yana kayıp. Fatih Karaca kızını bulmak cincilere, falcılara bile paralar dökmüş ama bulamamış.
Fatih Karaca, deprem olduğunda gece vardiyasındaydı. Ailesinin yaşadığı Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı’na gittiğinde, binanın yıkıldığını gördü. Annesinin, kayınvalidesinin, eşinin ve üç çocuğunun cenazelerine evinin koridorunda ulaşıldığını söyleyen Karaca, kızı Gizem Karaca'ya o günden bu yana hala ulaşamadı.
6 gün boyunca enkazda arama çalışmaları yürüttüklerini, depremin ilk günü annesinin oturduğu kısımdan bir kişiyi canlı çıkardıklarını ve enkazdan ses geldiğini söyleyen Karaca, AFAD’ı (İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yetersiz kalmakla suçluyor.
Ailem bağıra bağıra öldü o enkazın altında
Annesinin, kayınvalidesinin, eşinin ve üç çocuğunun cenazelerine evinin koridorunda ulaşıldığını söyleyen Karaca, “Ailem bağıra bağıra öldü o enkazın altında” diyor. Deprem günü onu işe uğurlayan, henüz 12 yaşındaki kızı İrem Karaca ise bulunamadı.
Voleybol oynamışlar, akıl sağlığı yerinde değilmiş
Karaca bunun üzerine Islahiye ve çevre ilçelerde kızını aradığını belirten afişler astırmış. İrem'le depremin ilk günlerinde voleybol oynadıklarını söyleyen çocuklarla karşılaşmış. Karaca’nın aktardığına göre çocuklar İrem’i gördüklerinde akıl sağlığı yerinde değilmiş.