Kayıp Gizem'ini 55 farklı hocaya, cinciye, falcıya sordu hala bulamadı! Enkaz altında bağıra bağra...

Ailem bağıra bağıra öldü o enkazın altında

Annesinin, kayınvalidesinin, eşinin ve üç çocuğunun cenazelerine evinin koridorunda ulaşıldığını söyleyen Karaca, “Ailem bağıra bağıra öldü o enkazın altında” diyor. Deprem günü onu işe uğurlayan, henüz 12 yaşındaki kızı İrem Karaca ise bulunamadı.