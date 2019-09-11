Kayıp evli kız kardeşler bakın nerede kiminle bulundu

Kızların annesi Hamiyet Kaba (41), damatlarının araması sonucu olayı öğrendiğini, kızların eşlerine not bırakıp gittiğini belirtip şunları anlatmıştı: "Beş tane kız çocuğum var. Eşimi 15 yıl önce trafik kazasında kaybetti. İki kızım şu an kayıp. Kızlarımın bulunmasını istiyorum. Çocuklarımdan haber alamıyorum. Çocuklarımın hiçbir şeyi yoktu. Bunları kandırdılar mı? Dolandırdılar mı? Benim çocuklarımı bulun."