Kayıp evli kız kardeşler bakın nerede kiminle bulundu
KÜTAHYA'da, eşlerine yazılı notlar bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), Osmaniye'de yol kontrolünde yakalandı.
Kütahya Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın (22) ile Reyhan Keçiş (18), pazar günü, evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine bıraktığı notta şunları yazmıştı:
"Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar"
Ayşen'in 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş ise eşine "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı not bıraktı. Evlerinden çıkan kardeşler sırra kadem basmışlardı. Durumu fark eden iki kız kardeşin ailesi ve eşleri çevrede yaptığı aramalarda sonuca ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.
İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kardeşin bulunması için çalışma başlatmıştı.
Kızların annesi Hamiyet Kaba (41), damatlarının araması sonucu olayı öğrendiğini, kızların eşlerine not bırakıp gittiğini belirtip şunları anlatmıştı: "Beş tane kız çocuğum var. Eşimi 15 yıl önce trafik kazasında kaybetti. İki kızım şu an kayıp. Kızlarımın bulunmasını istiyorum. Çocuklarımdan haber alamıyorum. Çocuklarımın hiçbir şeyi yoktu. Bunları kandırdılar mı? Dolandırdılar mı? Benim çocuklarımı bulun."