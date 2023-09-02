Kayıp ekonomist Korhan Berzeg düğümü çözülemiyor! Köpeği Tina geri döndü ama...
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'in beraberindeki köpeği Tina 74 gün sonra eve dönmüştü. Arama çalışmalarına katılan ve aç bırakılıp GPS takılarak bulunduğu yere götürülen Tina her defasında yazlık eve geri dönünce ekipler köpeği Angela Berzeg'e teslim etti.
ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.
17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.
Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda; 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 3 kez aranmasına rağmen Berzeg ile köpeğine ulaşılamamıştı.
Berzeg'in, Gönen ve İstanbul'daki evlerinde arama yapıp bilgisayarlarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini aldı. Kaybolduğu gün bölgeden geçen 40 aracı inceleyip sürücülerini sorgulayan jandarma, hiçbir ize ulaşamadı.