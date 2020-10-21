Kayıp Beyzanur, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bulundu
15 yaşındaki Beyzanur Tuğ, 17 Ekim Cumartesi günü Konya’daki evinden çıkıp kayıplara karışmıştı. Beyzanur’un ailesi, kızlarının bulunması için Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu.
15 yaşındaki Beyzanur Tuğ, 17 Ekim Cumartesi günü Konya’da kayıplara karışmıştı. Genç kız evden çıkmış bir daha da haber alınamamıştı. Bunu üzeriner ailesi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı.
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Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına gelen ihbarların ardından 15 yaşındaki Beyzanur kısa süre içerisinde bulundu.
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Genç kızın bulunmasının ardından yayına katılan anne ve abisi büyük bir sevinç yaşadı.
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Genç kız ablasıyla birlikte Konya'dan canlı yayına bağlandı.
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