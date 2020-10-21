Kayıp Beyzanur, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bulundu

15 yaşındaki Beyzanur Tuğ, 17 Ekim Cumartesi günü Konya’da kayıplara karışmıştı. Genç kız evden çıkmış bir daha da haber alınamamıştı. Bunu üzeriner ailesi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı.