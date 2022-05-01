Kaygısızlar'ın Hostes'i Bilge Parlak bambaşka biri oldu! Şimdi bakın ne yapıyor: Maddi açıdan...

Çok büyük derslerdi: Konservatuar eğitimi almadığını söyleyen Parlak, en büyük şansının birbirinden usta sanatçılar ile çalışması olduğunu "Bizimkiler' kadrosunu anlatmama zaten gerek yok. Sette çok değerli isimler vardı. Ben de onlardan feyz alıyordum. Oyunculukları ve hayat deneyimleri benim için çok büyük derslerdi." diyerek ifade etti.