Kaygısızlar'ın Hostes'i Bilge Parlak bambaşka biri oldu! Şimdi bakın ne yapıyor: Maddi açıdan...
Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları 'Bizimkiler' ve 'Kaygısızlar'da canlandırdığı karakterlerle tanınan Bilge Parlak, yıllar sonra ortaya çıktı.
1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan Bizimkiler, 459 bölümüyle Türk televizyonlarının en kült yapımlarından biri oldu. Dizide Salih Kalyon'un canlandırdığı ve unutulmaz tiplemelerden olan üç kağıtçı 'Tak Tak Sedat'ın kızı 'Aslı' rolüyle ekranlara gelen Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdiki hayatını Habertürk'e anlattı.
Çocuk oyuncular aranıyordu: 44 yaşındaki Parlak'ın hayatını gazetedeki bir ilan değiştirmiş. Parlak, ekranlarla tanışmasını "Oyunculuk serüvenim 1987 yılında bir gazete ilanıyla başladı. TRT 2 için bir çocuk dizisi çekileceği ve bu proje için de çocuk oyuncular aranıyordu. 250 çocuk arasından 12'ye kaldım. 9 yaşında, cumartesi ve pazar günleri çekilen 'Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf' adlı dizide 39 bölüm rol aldım." dedi.
Çok büyük derslerdi: Konservatuar eğitimi almadığını söyleyen Parlak, en büyük şansının birbirinden usta sanatçılar ile çalışması olduğunu "Bizimkiler' kadrosunu anlatmama zaten gerek yok. Sette çok değerli isimler vardı. Ben de onlardan feyz alıyordum. Oyunculukları ve hayat deneyimleri benim için çok büyük derslerdi." diyerek ifade etti.
İlk absürt komedi işlerinden biriydi: Parlak'ın 'Kaygısızlar' mecarası ise, Kandemir Konduk'un senaristliğini üstlendiği 'Ana' dizisinin yönetmeni Oğuz Yalçın ile başlamış. Canlandırdığı 'Hostes' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu "Ana' dizisinin ardından Oğuz Yalçın, 'Kaygısızlar'da rol almam için teklifte bulununca seve seve kabul ettim. Türk televizyonlarının ilk absürt komedi işlerinden biriydi." dedi.