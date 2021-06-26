Kaydı ifşa edip anlattı! Şevval Şahin'in aşkı Kerem Sabancı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral ortalığı karıştırdı
Eski sevgilisi Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral, olayın ardından ilk kez konuştu.
Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, büyük aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam" diyen Şahin "İlişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum" demişti.
Ayrılığını Şahin "Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum." sözleriyle duyurmuştu.
Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yemişti.
Şahin'in Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada yanlarına gelen Marcus Aral, Kamışlı'yı sandalyesiyle bilirlikte deniz atmıştı.