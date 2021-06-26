Kaydı ifşa edip anlattı! Şevval Şahin'in aşkı Kerem Sabancı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral ortalığı karıştırdı

Ayrılığını Şahin "Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum." sözleriyle duyurmuştu.