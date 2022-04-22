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Kaydedilen en uzun koronavirüs vakası! Aylarca tüm testleri pozitif çıktı

Kaydedilen en uzun koronavirüs vakası! Aylarca tüm testleri pozitif çıktı

İNGİLTERE'de bir kişinin 16 aydan fazla bir süre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Doktorlar söz konusu kişinin 505 gün ile kaydedilen en uzun koronavirüs vakası olduğunu söyledi.

Kaydedilen en uzun koronavirüs vakası! Aylarca tüm testleri pozitif çıktı

İNGİLTERE'de yaşayan bir kişinin 505 gün boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği açıklandı.

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Kaydedilen en uzun koronavirüs vakası! Aylarca tüm testleri pozitif çıktı

İsmi açıklanmayan kişinin 2020 yılının başlarında Kovid-19'a yakalandığı, daha sonra 16 aydan fazla bir süre virüs ile mücadele ederek hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kaydedilen en uzun koronavirüs vakası! Aylarca tüm testleri pozitif çıktı

505 gün boyunca yapılan 50 testin tamamının pozitif çıktığını belirten doktorlar ise söz konusu kişinin kayıtlara geçen en uzun koronavirüs vakası olduğuna inandıklarını söyledi.

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Kaydedilen en uzun koronavirüs vakası! Aylarca tüm testleri pozitif çıktı

King's College London ve Londra Guy's and St Thomas Hastanesindeki doktorlar yaptıkları açıklamada söz konusu hastanın bağışıklık sisteminin tamamen çöktüğünü belirtirken yapılan analizlerde hastada kalıcı enfeksiyon meydana geldiğini aktardı.

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