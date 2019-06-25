Kayboldu deniyordu! Ünlü aranjör Mert Ali İçelli ortaya çıkışıyla şaşırttı
Ünlü isimlerle ortak projelerde yer alan ünlü aranjör ve müzisyen Mert Ali İçelli'nin eşi Elif İçelli, 12 Mayıs'tan beri ünlü aranjörden haber alamadığını söylemişti. Mert Ali İçelli ortaya çıktı.
Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerle çalışarak adını duyuran müzisyen ve aranjör Mert Ali İçelli'in eşi günlerdir İçelli'den haber alamadığını söyleyerek emniyete başvurmuştu. Ünlü aranjörün eşi Elif İçelli, 16 yıllık eşinin İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söylemişti.
Elif İçelli ifadesinde, eşinin yola çıktığı gece WhatsApp üzerinden görüştüklerini ardından aradığında telefonunun kapalı olduğunu anlattı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 'Arkadaşımı Bul' uygulaması üzerinden eşinin telefonunun bir süre İzmir Narlıdere'de sinyal verdiğini anlatan İçelli, "Sinyal birkaç saat sonra kayboldu. Aradan günler geçti, fakat kendisine hala ulaşamıyorum. Eşimin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkuyorum" demişti.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Mert Ali İçelli, "Aslında geçen ayın haberi bu. Sabah kalktım, okudum bu haberi. Konsere gitmiştim, bir kaç gün telefonum arızalandı. Nereye gittiğim çok belliydi. Ve kısa sürekli bir durumdu.