Kayboldu deniyordu! Ünlü aranjör Mert Ali İçelli ortaya çıkışıyla şaşırttı

Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerle çalışarak adını duyuran müzisyen ve aranjör Mert Ali İçelli'in eşi günlerdir İçelli'den haber alamadığını söyleyerek emniyete başvurmuştu. Ünlü aranjörün eşi Elif İçelli, 16 yıllık eşinin İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söylemişti.