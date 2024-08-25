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Kaybolan Narin'in evinin yakınında kan izleri bulundu

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Kaybolan Narin'in evinin yakınında kan izleri bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, Narin’in evine yaklaşık 30 metre mesafede bir taşın üzerinde kurumuş kan izleri bulundu. Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerini derinleştirirken, AFAD, jandarma ve polis ekipleri de havadan ve karadan arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kaybolan Narin'in evinin yakınında kan izleri bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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Kaybolan Narin'in evinin yakınında kan izleri bulundu

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kaybolan Narin'in evinin yakınında kan izleri bulundu

Narin'i bulmak için dün akşam jandarma ekiplerince mahalledeki tüm evlerde arama gerçekleştirildi.

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Kaybolan Narin'in evinin yakınında kan izleri bulundu

Sabah saatlerinden itibaren AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü.

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