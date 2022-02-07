Kayalıkların altında bulundu! Gözaltı sayısı yükseldi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme
Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yaşanan yeni gelişme sonrası gözaltı sayısı yükseldi.
Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.
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Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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Devam eden operasyonlarda, saldırganlara yardım ve yataklık ederek kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli daha tespit edildi.
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Yapılan operasyon sonucu söz konusu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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