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Kayalıkların altında bulundu! Gözaltı sayısı yükseldi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Kayalıkların altında bulundu! Gözaltı sayısı yükseldi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yaşanan yeni gelişme sonrası gözaltı sayısı yükseldi.

Kayalıkların altında bulundu! Gözaltı sayısı yükseldi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

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Kayalıkların altında bulundu! Gözaltı sayısı yükseldi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Kayalıkların altında bulundu! Gözaltı sayısı yükseldi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Devam eden operasyonlarda, saldırganlara yardım ve yataklık ederek kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli daha tespit edildi. 

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Kayalıkların altında bulundu! Gözaltı sayısı yükseldi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Yapılan operasyon sonucu söz konusu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

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