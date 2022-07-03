Kayahan'ın kızından büyük başarı! O üniversiteyi bitirdi...
2015'in Nisan ayında hayatını kaybeden Kayahan ve eşi İpek Açar çiftin kızları Aslı Aslı Gönül Açar, İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden mezun olarak büyük bir başarıya imza attı.
Bir dönemin efsane ismi merhum şarkıcı Kayahan ve eşi İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül Açar, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak görülen Durham Üniversitesi'nde fizik bölümünü kazanmıştı.
Gözlerden uzak bir eğitim ve hayat süren Aslı Gönül Açar üniversiteden mezun olarak mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Baban da gurur duyuyordur!
İpek Açar, duygularını bu sözlerle ifade etti:
Canım Aslı Gönülüm dört sene önce anneannen ve dedeciğinle seni üniversiteye getirdiğimizde hiç unutmuyorum yanımıza gelen profesör hangi bölüme gideceğini sormuştu " Sen de fizik bölümü, masterlı program ve dört sene" dediğinde "En zor bölümü seçmişsin, dört yılda bitiren çok azdır... İyi şanslar" demişti. O gün seninle birlikte kalbimi de bırakıp dönmüştüm eve. Dört sene sonunda şimdi Fizik Yüksek Mühendisi genç bir hanım olarak duruyorsun yanımızda. Anneannen, deden, Alper abin, ben ve tüm ailen seninle gurur duyuyoruz, verdiğin emeklerin en yakın şahitleriyiz. Eğer babacığında bir yerlerden görüyorsa eminin o da seninle gurur duyuyordur. Yolun, şansın hep açık olsun güzel prensesim, büyük Allahım hep yar ve yardımcın olsun, hayat her daim gülsün sana. Seni çok seviyorum, seviyoruz.
Ünlülerin çocukları nereden mezun?
Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar. Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.
İşte ünlülerin çocukları ve eğitim durumları...
'Öğrenim hayatın babanın başaramadığı başarılarla dolu olacak...'
Sunucu-yapımcı Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla, liseyi bitirdi. Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın yanı sıra abla Banu Ilıcalı ve Esat Yontunç, Leyla'yı mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı.
Acun Ilıcalı törenden fotoğrafları "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık…Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum.." notu ile Instagram'da paylaştı.