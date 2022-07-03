Kayahan'ın kızından büyük başarı! O üniversiteyi bitirdi...

Ünlülerin çocukları nereden mezun?

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar. Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.

İşte ünlülerin çocukları ve eğitim durumları...

'Öğrenim hayatın babanın başaramadığı başarılarla dolu olacak...'

Sunucu-yapımcı Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla, liseyi bitirdi. Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın yanı sıra abla Banu Ilıcalı ve Esat Yontunç, Leyla'yı mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı.