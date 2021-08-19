Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a 'soyadı' tepkisi
Ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen soyadını kullanan babasının eski eşi İpek Açar'a sitem etti.
2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen soyadını kullanan babasının eski eşi İpek Açar'a sitem etti. Önceki gün oğlu ile birlikte usta sanatçının mezarını ziyaret eden Açar, "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir." ifadelerini kullandı
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi.
47 yaşındaki Açar, geçtiğimiz gün oğlunun dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. İşte o yazı:
"Hiç gitmemiş sanki hep var gibi…
Babalar anneler asla ölmez ki!
Burada görünmeyenin ötesinde Rüzgar dan başka bir ben sesimle ,bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var.