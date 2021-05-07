Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj

21 yaşındaki Aslı Gönül Açar, şunları söyledi:

"Annemi çok seviyorum. İyi ki benim annem olmuş, iyi ki var... O benim için çok kıymetli. Üniversite sürecinde ben uzakta olduğum için ayrı kalsak da kalplerimiz her zaman birlikte...''