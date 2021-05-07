Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj
Rahmetli Kayahan'ın İpek Açar ile evliliğinden olan kızı Aslı Gönül Açar, annesine yazdığı duygusal sözlerle dikkat çekti.
İpek Açar'ın merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar, annesinin 'Anneler Günü'nü duygusal bir mesajla kutladı. ABD'de müzik okulu Berklee College of Music'ten mezun olan İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar, üniversite eğitimi için İngiltere'de bulunuyor.
Durham Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan Açar, 'Anneler Günü' öncesinde Quality dergisi aracılığıyla Açar'a duygusal bir mesaj gönderdi.
21 yaşındaki Aslı Gönül Açar, şunları söyledi:
"Annemi çok seviyorum. İyi ki benim annem olmuş, iyi ki var... O benim için çok kıymetli. Üniversite sürecinde ben uzakta olduğum için ayrı kalsak da kalplerimiz her zaman birlikte...''
''Sadece bir gün değil, her gün onların günü olmalı. Üstelik geçirdiğimiz bu zorlu zamanlarda her evin kalbi anneler.''