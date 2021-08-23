Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' mahkemelik oldu! İpek Açar Kömürcü ve Beste Açar kavgası

2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlendikten sonra da babasının soyadını kullanan İpek Açar'la ilgili sitem dolu bir paylaşım yapmasının ardından, İpek Açar'dan çok sert bir yanıt geldi. Önceki gün çocuğu ile birlikte babasının mezarını ziyaret eden Beste Açar, mezar başından video yayınlayarak "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir" diyerek not düştüğü açıklamasına 'ölen babasıyla iletişime geçtiğini ve babasının hem soyadı konusunda hem de kendine ait evde İpek Açar'ın yeni eşiyle yaşamasından rahatsızlık duyduğunu' yazarak dikkat çekmişti.