Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' mahkemelik oldu! İpek Açar Kömürcü ve Beste Açar kavgası
2015'te vefat eden ünlü sanatçı Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' adı verdiği evi, İpek Açar Kömürcü ve kızı Beste Açar arasında sürtüşme nedeniyle mahkemelik oldu...
2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlendikten sonra da babasının soyadını kullanan İpek Açar'la ilgili sitem dolu bir paylaşım yapmasının ardından, İpek Açar'dan çok sert bir yanıt geldi. Önceki gün çocuğu ile birlikte babasının mezarını ziyaret eden Beste Açar, mezar başından video yayınlayarak "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir" diyerek not düştüğü açıklamasına 'ölen babasıyla iletişime geçtiğini ve babasının hem soyadı konusunda hem de kendine ait evde İpek Açar'ın yeni eşiyle yaşamasından rahatsızlık duyduğunu' yazarak dikkat çekmişti.
Beste Açar: Yeni eşiyle, babamın Gönül Köşkü evinde yaşıyor!
İpek Açar Kömürcü, eşi Alper Kömürcü ve onun ailesiyle birlikte Kayahan’ın Gömeç’teki Gönül Köşkü adlı villasına tatil yapmaya gitmesi üzerine, Beste Açar, “Babamın değerlerinin, anılarının hiçe sayılması beni üzüyor. Konuyla ilgili hukuki yollara başvuracağım” dedi. İpek Açar, Beste Açar'ın tepkili paylaşımıyla gündeme gelen, 'yeni eşiyle Kayahan'ın evinde yaşadığuı' yönündeki tartışmalar üzerine geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, evin tadilatını takip etmek üzere ailece eve taşındıklarını ve Kayahan'ın hatıralarına sonuna kadar sahip çıkacağını söylemişti.
Beste Açar tepkili: Hukuki yollara başvuracağım
Miras olarak kalan şarkıların tüm haklarını da üstüne almak isteyen İpek Açar Kömürcü’ye Beste Açar tepki gösterdi ve hukuki yollara başvuracağını söyledi:
"Ben babamın eşyaları müze olsun istedim"
“Ben para pul, mal mülk peşinde değilim. Beni üzen işin maneviyat tarafı. Ben babamın eşyaları müze olsun istedim. Zaten oraya gitmek istemiyorum çünkü o anılar, yaşananlar her saniye gözümün önünde. Haftaya avukatımla buluşup hukuk çerçevesinde neler yapabiliriz diye konuşacağız ve dava açacağım. Orada eşi ve eşinin ailesiyle tatil yapması ve babamın değerlerini, anılarını hiçe sayması beni üzüyor.”