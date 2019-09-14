Kayahan'ın eski eşi İpek Açar bakın kimle evlendi!

1995 yılından itibaren Kayahan albümlerinin tamamında yardımcı prodüktörlük ve vokalistlik yaptı. İlk albümü ‘’Kayahan Şarkıları’’nı 2003 yılında çıkarttı. Her An, Mektupların Eskidi, Cennet Kokulum, Seninle Her Şeye Varım Ben, Mor Menekşe, Afet Oldu Hasretin ve Sevgiliye adlı teklileri bulunan İpek Açar, çalışmalarına ses sanatçısı, sanat yönetmeni, besteci ve söz yazarı olarak devam etmektedir.