Kaya Çilingiroğlu'nun olay yaratan Koronavirüs yorumu 'Evde kalsan ne olacak'
Kaya Çilingiroğlu, Coronavirus tedbirleri doğrultusunda herkesin evde kalması, zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda yaptığı yorumlarla herkesin ağzını açık bıraktı.
Şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Türkiye'de de Koronavirüs görülmesiyle ilgili soru hakkında fikirlerini dile getiren Çilingiroğlu, yorumlarıyla şaşırttı.
Koronavirüs salgınını hafife alan Kaya Çilingiroğlu, şunları söyledi:
''Ben temiz bir adamım. Corona virüsü olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyorum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim eskiden beri, elimle insanları iterim öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı, bu yeni değil ki, ben yıllardır yapıyorum.''
''Coronavirüsü'nden çekinmediğini söyleyen Çilingiroğlu, “Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok.''
''Sosyal medyada ‘Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak. Corona virüsünün ne olduğunu biliyor musun, yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp yürüdüm, baktım şöyle marketler mal dolu, öyle yağmalayan da yok.''