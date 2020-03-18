Kaya Çilingiroğlu'nun olay yaratan Koronavirüs yorumu 'Evde kalsan ne olacak'

Koronavirüs salgınını hafife alan Kaya Çilingiroğlu, şunları söyledi:

''Ben temiz bir adamım. Corona virüsü olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyorum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim eskiden beri, elimle insanları iterim öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı, bu yeni değil ki, ben yıllardır yapıyorum.''