Kaya Çilingiroğlu'ndan skandal paylaşım! Tepkilere dayanamadı apar topar kaldırdı
Hülya Avşar ile boşanmasının ardından Feraye Tanyolaç'tan bir erkek çocuğu babası olan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adeta linç edildi.
Oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile sıklıkla vakit geçirmeye çalışan Kaya Çilingiroğlu, son paylaşımı nedeniyle yerden yere vuruldu. Oğlunun eline silah verip fotoğrafını çeken Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın" yorumları yapıldı.
50 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlunun bu fotoğrafını paylaşan Kaya Çilingiroğlu, kısa sürede gelen tepkilerin ardından fotoğrafı silmek zorunda kaldı.
Kendine zarar verebilir: Kaya Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın, silahla oyun mu olur! Küçücük çocuk kendine zarar verebilir" yorumları yapıldı.
Peki Kaya Çilingiroğlu kimdir?: Çilingiroğlu, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Dr. Gülümser hanım, babası Prof. Dr.Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’nun tek çocuğudur.