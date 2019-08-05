Kaya Çilingiroğlu'ndan skandal paylaşım! Tepkilere dayanamadı apar topar kaldırdı

Oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile sıklıkla vakit geçirmeye çalışan Kaya Çilingiroğlu, son paylaşımı nedeniyle yerden yere vuruldu. Oğlunun eline silah verip fotoğrafını çeken Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın" yorumları yapıldı.