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Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a büyük jest! ''Aman nazar değmesin''

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Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a büyük jest! ''Aman nazar değmesin''

Geçen gün Tarabya'da kameralara yansıyan Hülya Avşar, 20 Kasım'da çıkacak olan şarkısının müjdesini vermişti. Avşar ile poz veren Kaya Çilingiroğlu, "Motorun önünde çekin. Kaya'dan Hülya'ya motor hediyesi diye yazarsınız. Bin bakayım Hülya" diyerek espri yaptı.

Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a büyük jest! ''Aman nazar değmesin''

Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam müdavimi olduğu Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi. Sanatçı, "Karşı tarafa geçiyoruz. Kahvelerimizi içip, sonra tekrar mekana gireceğim. Bugün Helin'in doğum günü. Onu kutluyoruz ailece" dedi.

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Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a büyük jest! ''Aman nazar değmesin''

20 Kasım'da yeni şarkısının çıkacağı müjdesini de veren Avşar, "Az kaldı yeni şarkıma da. Klibini de ben çekeceğim şarkımın. Klibin senaryosunu da ben yazdım" dedi.

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Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a büyük jest! ''Aman nazar değmesin''

Nükhet Duru'nun başlattığı tayt tartışması hakkında yorum yapan Avşar,  "Ben hiç öyle şeylere yorum yapmayayım. Herkesin bir düşüncesi var ne diyeyim? Kendisi öyle düşünüyor demek ki. Tayt yani bilemedim" dedi. 

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Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a büyük jest! ''Aman nazar değmesin''

Motosikletin önünde poz veren ikiliden Çilingiroğlu, "Motorun önünde çekin. 'Kaya'dan Hülya'ya motosiklet hediyesi' diye yazarsınız. Bin bakayım Hülya" dedi.

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