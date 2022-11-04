Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a büyük jest! ''Aman nazar değmesin''
Geçen gün Tarabya'da kameralara yansıyan Hülya Avşar, 20 Kasım'da çıkacak olan şarkısının müjdesini vermişti. Avşar ile poz veren Kaya Çilingiroğlu, "Motorun önünde çekin. Kaya'dan Hülya'ya motor hediyesi diye yazarsınız. Bin bakayım Hülya" diyerek espri yaptı.
Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam müdavimi olduğu Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi. Sanatçı, "Karşı tarafa geçiyoruz. Kahvelerimizi içip, sonra tekrar mekana gireceğim. Bugün Helin'in doğum günü. Onu kutluyoruz ailece" dedi.
20 Kasım'da yeni şarkısının çıkacağı müjdesini de veren Avşar, "Az kaldı yeni şarkıma da. Klibini de ben çekeceğim şarkımın. Klibin senaryosunu da ben yazdım" dedi.
Nükhet Duru'nun başlattığı tayt tartışması hakkında yorum yapan Avşar, "Ben hiç öyle şeylere yorum yapmayayım. Herkesin bir düşüncesi var ne diyeyim? Kendisi öyle düşünüyor demek ki. Tayt yani bilemedim" dedi.
Motosikletin önünde poz veren ikiliden Çilingiroğlu, "Motorun önünde çekin. 'Kaya'dan Hülya'ya motosiklet hediyesi' diye yazarsınız. Bin bakayım Hülya" dedi.