Kaya Çilingiroğlu hız kesmiyor Seda Evin'in ardından yeni aşkıyla yakalandı
Şu sıralar TRT Spor ekranlarında spor yorumculuğu yapan Kaya Çilingiroğlu, Seda Evin ile ayrılığının ardından yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Oyuncu sevgilisi Seda Evin ile geçtiğimiz yaz yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi.
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Baş başa yemek yiyen çift, mekanın en iç kısmında gözlerden uzak olmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Gazetecilerden kaçamayan Çilingiroğlu ve sevgilisi objektiflere takıldı.
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Balıkçıdan çıkış yapacakken garsonlardan ‘haberciler var’ uyarısı alan Kaya Çilingiroğlu, sevgilisini yan kapıdan kaçırarak çekim yapılmasını engelledi. Ağzını bıçak açmayan Kaya Çilingiroğlu hanımefendinin kim olduğunu sır gibi sakladı.
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Hülya Avşar mı ayırdı?
Kaya Çilingiroğlu’nun, Seda Evin’le ayrılığına eski eşi Hülya Avşar’ın neden olduğu iddia edilmişti.
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