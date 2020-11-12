Kaya Çilingiroğlu çileden çıktı 'Siz sert davranan görmemişsiniz'
ETİLER'de oğluyla beraber görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilere şaşırtıcı bir tepki gösterdi.
Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de oğluyla alışveriş turuna çıktı. Çilingiroğlu, muhabirlerin kendisini görüntülemesine anlamsız bir tepki verdi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, mikrofon uzatan muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın" dedi.
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Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden spor yorumcusu, "Size mesafeli soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyerek çıkıştı.
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Bununla da kalmayan Çilingiroğlu, habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" şeklinde yanıt verdi.
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