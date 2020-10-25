Kaya Çilingiroğlu bu defa işi abarttı! Görenler gözlerine inanamadı
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, koronavirüsten korunmak için aldığı önlem herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtmıştı. Çilingiroğlu, koronayla iglili "Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok." demişti.
16
Kaya Çilingiroğlu sözlerinin ardından büyük tepki çekmişti. Bu defa yaptığı şey ise herkesi şaşkına çevirdi.
26
Çilingiroğlu, koronavirüse karşı maske yerine kask taktı. Daha önce maske kuralına uymayan Kaya Çilingiroğlu, kendisine bu konuda soru yönelten maske takan muhabire ise "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık vermişti.
36
Çilingiroğlu'nun taktığı kaskın eski savaşçıların kullandığı zırhı andırması ise dikkatlerden kaçmadı.
46