Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı...
Meteoroloji, hafta sonu için yağış ve sıcaklık uyarısında bulundu. Günlerdir kavrulan pe çok ilde yağış etkili olacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar düşerken, doğuda mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurdun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarında özellikle iç ve batı kesimlerde düşüş öngörülüyor.
Tahminlere göre bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Meteoroloji tahminlerine göre bir miktar serinleyeceğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları nasıl olacak. İşte il il beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...