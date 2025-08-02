Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı...

Tahminlere göre bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.