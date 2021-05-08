Kavunun faydaları neler? Kavunun 4 önemli faydası!
Yazın en lezzetli meyvelerinden biri olan kavun, hem serinletiyor hem de tok tutuyor. Dyt. Aslıhan Altuntaş, kavunun faydaları ve doğru tüketmenin yolları hakkında bilgi verdi.
Kavun, lezzeti ve güzel kokusu sayesinde yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olarak gösteriliyor. Kavun aynı zamanda birbirinden farklı vücut sistemlerine yararları ile öne çıkıyor. Göz sağlığının korunmasından kilo vermeye, doğurganlığın artırılmasından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok işlevi bulunuyor. İşte kavunun faydaları...
Bağırsak dostu olarak biliniyor
Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kavun rahatlıkla kahvaltıda tüketilebilmektedir. Lifli olduğu için kahvaltıda tüketilebilecek kavun uzun süre tokluk sağlamaktadır.
Beta karoten zengini kavun
Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani beta karoten kendi başına bir A vitamini formu olarak düşünülmektedir. Kavun da beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Bu da göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir. Beta karotenin katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından çok faydalıdır.
Hamilelik sürecinde tüketilmeli
A, B ve C vitaminleri ile sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfe-beta karotenlerini zengin miktarda içeren kavun folat deposu olarak da dikkat çekmektedir. Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak kavun tüketmek doğurganlığı artırmaya da yardım etmektedir. Kavun ayrıca hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi ve bebeğin sağlıklı doğmasını da sağlamaktadır. Ayrıca kavunun hormonları dengeleyici özellikleri de bulunmaktadır.