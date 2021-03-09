'Kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi' Rasim Öztekin Şevket Çoruh'a vermişti

Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelerden uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur Kavuklu olduğunu dile getiren Öztekin, şunları söylemişti:

"Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kavuklu benim.''