'Kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi' Rasim Öztekin Şevket Çoruh'a vermişti
Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz aylarda kavuğunu Şevket Çoruh'a devretmişti. Kavuğu aldıktan kısa bir süre sonra kalp rahatsızlığı yaşamıştı.
Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Rasim Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Mart Pazartesi günü hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan İsmail Dümbüllü'nün 'Kavuk'unu 2016 yılında Ferhan Şensoy'dan devralmıştı.
Ancak kalp rahatsızlığı yaşayan Öztekin, kısa süre sonra çok sevdiği tiyatro sahnelerine ara vermek zorunda kalmıştı.
Rasim Öztekin, Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan Dümbüllü'nün 'Kavuk'unu, 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende meslektaşı Şevket Çoruh'a devretmişti.
Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelerden uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur Kavuklu olduğunu dile getiren Öztekin, şunları söylemişti:
"Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kavuklu benim.''