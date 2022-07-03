Kavrulacağız bu 3 güne dikkat'! Orhan Şen'in 'Umarım 1 ay sürmez...' deyip gün ve saat verdi

Meteoroloji’den yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar hissedilir seviyede artacak. Pazar, pazartesi ve salı günleri bazı bölgelerde sıcaklıkları 40 derecelere dayanacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Yağmurlar kesildi artık, umarım bu 1 ay sürmez" deyip vatandaşlara 11:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkmayın uyarısı yaptı.