Kavrulacağız bu 3 güne dikkat'! Orhan Şen'in 'Umarım 1 ay sürmez...' deyip gün ve saat verdi
TÜRKİYE sağanak yağışlardan sonra aşırı sıcaklara teslim oldu. Bugün balayan aşırı sıcaklar Pazartesi ve Salı da sürecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek. Meteoroloji sıcaklık haritası yayınlayıp vatandaşları uyarırken, "Yağmurlar kesildi artık, umarım bu 1 ay sürmez" Prof. Dr. Orhan Şan, 11:00 ile 16:00 saatleri asında mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısı yaptı.
Meteoroloji’den yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar hissedilir seviyede artacak. Pazar, pazartesi ve salı günleri bazı bölgelerde sıcaklıkları 40 derecelere dayanacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Yağmurlar kesildi artık, umarım bu 1 ay sürmez" deyip vatandaşlara 11:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkmayın uyarısı yaptı.
Hava sıcaklığı 40 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre yurdun büyük kesiminde açık havanın görülmesi beklenirken, bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.
Hava forum sosyal medya hesabıdan yapılan paylaşımlar ise alarm verdirdi. Pazar, Pazartesi ve Salı günleri Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecelere dayanıyor.
Hava adeta yanacak. Rüzgar kuvvetli. Orman yangını ve yayılması için şartlar çok tehlikeli seviyede. Tedbirli ve dikkatli olmalıyız. 3 gün çok önemli!