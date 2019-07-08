Kavgada ölen amca ve yeğene son veda!
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan tartışmada öldürülen 22 yaşındaki Ahmet Alkan ile amcası 52 yaşındaki Süleyman Alkan toprağa verildi. Genç yaştaki oğlunu toprağa veren Ümmü Alkan'ın, "Ben doyamadım, doysun kara topraklar" diyerek feryat etmesi üzüntü yarattı.
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan tartışmada öldürülen Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan (52) toprağa verildi. Eşini ve genç yaştaki oğlunu toprağa veren Ümmü Alkan'ın, "Ben doyamadım, doysun kara topraklar" diyerek feryat etmesi üzüntü yarattı.
Tartışma, Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Mehmet Öztürk, yanında getirdiği tüfekle ateş ederek Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı ağır yaraladı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye, amcası Süleyman Alkan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kavgada ölen amca- yeğen için bugün Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.