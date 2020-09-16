Kavga etti virüs kaptı Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'e korona şoku!
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler sosyal medya hesabından ilginç bir açıklamada bulundu.
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti. Ünlü ikilinin oğulları Kuzey de aynı yıl dünyaya gelmiş ve ikili anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Oğulları Kuzey'i şehirden uzak doğa ile iç içe büyütmek isteyen çift, yeni bir eve taşınmışlardı.
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Oyuncu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler herkesi şaşırtan koronavirüs haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Instagram’dan paylaşım yapan Yenenler, "Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
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