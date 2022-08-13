Kavak Yelleri oyuncusu kaza geçirdi! O hali sevenlerini üzdü ''Eyvah, annemden saklıyordum!''
Kavak Yelleri'nin yıldız oyuncusu İbrahim Kendirci, kaza geçirdi. Son olarak Bebek'te objektiflere yansıdı. Kaza sonrası ilk kez görüntülenen Kendirci, basın mensuplarını görünce panik oldu. Taksiye binerken gazetecilerle sohbet eden oyuncunun kolundaki alçı dikkat çekti. Kendirci'nin bir kaza geçirdiği ortaya çıktı. Bakın son hali nasıl...
Bir dönemin en popüler dizisi Kavak Yelleri'nin yıldız oyuncusu İbrahim Kendirci, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Taksiye binerken objektiflere yansıyan Kendirci'nin kolundaki alçı dikkatlerden kaçmadı. Yapılan sohbetin ardından ünlü oyuncunun kaza geçirdiği ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
İbrahim Kendirci, ilk büyük oyunculuk tecrübesini 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen 'Kavak Yelleri' adlı gençlik dizisindeki 'Deniz Akça' rolüyle yaşadı.
Kısa sürede üne kavuşan oyuncu; 'İki Yaka Bir İsmail', 'Kaçın Kurası' 'Payitaht: Abdülhamid', 'Darısı Başımıza' ve 'Nöbet' dizileri ile 'Arkadaşlar Arasında', 'Bizim Hikaye' ve 'Kervan 1915' filmlerinde kamera karşısına geçti.
Bir süredir ekranlarda yer almayan İbrahim Kendirci, kolu kırık bir şekilde ortaya çıktı.