Kavak Yelleri oyuncusu kaza geçirdi! O hali sevenlerini üzdü ''Eyvah, annemden saklıyordum!''

Kısa sürede üne kavuşan oyuncu; 'İki Yaka Bir İsmail', 'Kaçın Kurası' 'Payitaht: Abdülhamid', 'Darısı Başımıza' ve 'Nöbet' dizileri ile 'Arkadaşlar Arasında', 'Bizim Hikaye' ve 'Kervan 1915' filmlerinde kamera karşısına geçti.